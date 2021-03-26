Движение по Партизанскому проспекту в Минске может быть затруднено. Фото: БЕЛТА
Госавтоинспекция предупредила водителей о том, что не работает координированное управление светофорным регулированием по Партизанскому проспекту в Минске.
Сбой вызван техническими причинами.
«Движение транспорта по указанной магистрали может быть затруднено. В настоящий момент специалистами КУП «СМЭП Мингорисполкома» проводятся аварийно-восстановительные работы», – пояснили в ГАИ.
Там призвали автовладельцев учитывать эту информацию при планировании маршрута и воздержаться от движения по Партизанскому проспекту.
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