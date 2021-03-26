Движение по Партизанскому проспекту в Минске может быть затруднено. Фото: БЕЛТА

Госавтоинспекция предупредила водителей о том, что не работает координированное управление светофорным регулированием по Партизанскому проспекту в Минске.

Сбой вызван техническими причинами.

«Движение транспорта по указанной магистрали может быть затруднено. В настоящий момент специалистами КУП «СМЭП Мингорисполкома» проводятся аварийно-восстановительные работы», – пояснили в ГАИ.

Там призвали автовладельцев учитывать эту информацию при планировании маршрута и воздержаться от движения по Партизанскому проспекту.

Читайте также:

ТП на проспекте Дзержинского в Минске: трое пострадавших и серьезный затор

Автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, пострадали люди, которые там находились (подробности).