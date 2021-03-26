Лукашенко прокомментировал информацию о готовящихся терактах в Минске и Борисове.

В пятницу, 26 марта, во Дворце Независимости состоялась встреча Александра Лукашенко с Дмитрием Мезенцевым. Лукашенко рассказал российскому политику о готовящихся в Минске и Борисове терактах.

- Они оттуда, вы видите, все требуют, чтобы наши эти протестуны вываливали на улицы и расшатывали режим Лукашенко. Кто-то там попробовал, вовремя призвали к порядку, цитирует belta.by президента Беларуси. - Накануне они все время предупреждали белорусское общество и российское, что тут власть готовит провокацию, что власть хочет что-то взорвать. Меня это насторожило, у нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая служба. Обнаружили мерзавца! Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв - и огромное поражение за счет металла или бетона. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку - следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности. Террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв - сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало…" - отметил глава государства.

- И на власти свалили бы, - сделал ремарку присутствовавший на встрече министр иностранных дел Владимир Макей.

- А на кого? – продолжил Лукашенко. - Они же предупреждать начали. Заявляет: это я хотел силовиков наказать. Как будто силовики пришли и стали вокруг этой урны. Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию. Поэтому вы должны знать как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим, потому что может быть хуже.

Напомним, часом раньше МВД Беларуси заявило о том, что в Минске и Печах (это под Борисовом) правоохранителями были предотвращены теракты. По информации правоохранителей, взрывы должны были быть произведены 25 марта на День Воли. Также в МВД заявляют, что «след ведет в BYPOL».

В ролике МВД мужчина в черной шапке в кадре признается в подготовке преступления и, опустив глаза в пол, рассказывает следующее:

- Собирались произвести взрыв…

- Взрыв чего? - спрашивает его человек за кадром.

- Огнетушитель наполненный, пиротехническим порохом.

- Что хотели взорвать?

- Часть в Печах…

- С какой целью

- С целью акции протеста.

- Какой акции протеста, против чего?

- Выражение своей гражданской позиции.

- Вы осознавали, что могли пострадать люди.

- Да, поэтому я и просил, чтобы на территории части этого взрыва не было.

- С кем общаетесь из «БайПола»?

- Я не знаю имени. Не представлялись…

- Какие указания были?

- Произвести взрыв.

- С какой целью?

- Наверное, дестабилизации…

-Наверное, раскаиваетесь?

- Да

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