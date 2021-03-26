В МИД Беларуси отреагировали на поздравление с Днем Воли от посольства США 25 марта. Фото: МИД

Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало поздравление с Днем Воли, которое разместило посольство США в своих соцсетях 25 марта. Заявление МИДа опубликовано в Facebook.

«В связи с заявлением Посольства США от 25 марта 2021 г. выражаем искреннюю признательность американской стороне за проявленную наконец-то готовность перевести двустороннюю риторику в конструктивное русло и за поздравление со значимой датой в истории нашей страны. Будем только приветствовать распространение данной практики и на государственные праздники», – говорится в сообщении белорусского МИДа.

Там также предложили дать послу США Джули Фишер белорусское гражданство, чтобы она могла проголосовать, и вместе управлять Аляской.

«Мы признаем свои ошибки и пользуемся случаем, чтобы принести извинения за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам. При этом движение BLM по всей стране насчитывает десятки миллионов участников.

К сожалению, сегодня американское общество глубоко расколото, как заявил Дж.Байден: "Я полностью сосредоточен на том, чтобы объединить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию… Силы, разделяющие нас, очень глубоки и сильны… Давайте начнем сначала. Давайте начнем слушать друг друга, воспринимать друг друга, видеть друг друга"...

Мы также поддерживаем устремления американского народа к лучшему будущему – в этот день и каждый день! Поэтому считаем, что только подлинный инклюзивный диалог поможет американской нации объединиться в этот сложный момент истории. В качестве бескорыстного жеста доброй воли Беларусь, имея опыт площадки переговоров в рамках ТКГ, готова предложить свои услуги в деле организации такого процесса. Мы окажем любое посильное содействие, в том числе с привлечением наших партнеров по интеграционным структурам.

Хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается. В настоящее время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить несколько человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов.

Мы восхищаемся мужеством и решительностью американских героев, среди которых Дж.Ассандж, Э.Сноуден и Ч.Мэннинг, которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе.

Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия.

Мы благодарны назначенному Послу США в Беларуси Дж.Фишер за неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы. Безусловно, наше белорусское примитивное и скудное мышление никогда бы не позволило нам самим решить этот вопрос. В знак неимоверной признательности МИД готов вне очереди принять заявку Ее Превосходительства на получение белорусского гражданства, чтобы включить ее в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании. Это же можно сделать и без гражданства на какой-нибудь признанной Дж.Фишер электронной платформе.

Мы не можем не отреагировать и на протянутую американской стороной руку помощи в проведении выборов. Такие достижения американской избирательной системы как голосование по почте и коллегия выборщиков вместо прямого волеизъявления могут быть востребованы и изучены белорусской стороной.

Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией.

Могли бы перебросить находящиеся в регионе белорусские строительные организации для передачи опыта и помощи жителям южных штатов в преодолении последствий природной стихии.

Искренне желаем всему американскому народу единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по лестнице американской мечты.

Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси!»

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