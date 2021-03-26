Беларусь выбрала новую песню для конкурса «Евровидение-2021»

«Галасы ЗМеста». Фото: Белтелерадиокомпания

Белорусский государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания», который организует национальный отбор на конкурс песни «Евровидение», выбрал новую композицию для участия. Об этом сообщил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Напомним, что старую песню отвергли из-за содержащегося в ней политического подтекста.

Беларусь будет представлять группа «Галасы 3Места». Она намеревалась выступать с композицией «Я научу тебя», но Европейский вещательный союз увидел в ней политические мотивы и попросил заменить песню.

– Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в ЕВС, – заявил Эйсмонт, его цитирует агентство «РИА Новости».

При этом название песни он не сообщил, все подробности тоже станут известны позже.

Новая песня для «Евровидения», по словам Эйсмонта, будет представлена публике на следующей неделе.

Читайте также:

Одна «про зайчиков», вторая посерьезнее: «Галасы ЗМеста» подготовили на «Евровидение-2021» две новые песни

Об этом рассказал в эфире СТВ лидер коллектива Дмитрий Бутаков (подробности).

Группа «Галасы ЗМеста» пишет новую песню для «Евровидения – 2021»

Глава Белтелерадиокомпании Эйсмонт отметил, что уже через несколько дней композиция будет готова (подробности).

"Я научу тебя плясать под дудочку". На "Евровидение-2021" от Беларуси едет группа «Галасы ЗМеста»

Мы стали одной из трех последних стран-участниц, которые все никак не могли определиться со своим исполнителем. Название группы было озвучено лишь 9 марта (подробности).