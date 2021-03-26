Мезенцев: дорожные карты Беларуси и России могли бы стать союзными программами.

- Такие подходы и в рамках совместного, очень внимательного анализа и, по сути дела, инвентаризации тех дорожных карт, которые на самом деле, может, уже должны стать союзными программами. Мы говорили с главой белорусского государства, и я увидел заинтересованное отношение Александра Григорьевича, потому что все эти программы все совместные шаги - ради людей, ради граждан России и Беларуси", - заявил Дмитрий Мезенцев.

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