Политолог Болкунец стал фигурантом уголовного дела в Беларуси за оскорбление Лукашенко

В отношении политолога Дмитрия Болкунца в Беларуси возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление президента в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Генеральная прокуратура 26 марта возбудила уголовное дело по части 1 статьи 368 УК в отношении Дмитрия Болкунца за публичное оскорбление Президента Республики Беларусь в сети Интернет», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Добавим, что Дмитрий Болкунец родился в Беларуси, судя по его соцсетям, живет в России. Он считается экспертом в сфере белорусско-российских отношений. Также он ведет свой YouTube-канал.

По информации портала tut.by, уголовное дело на Болкунца завели после того, как он дал определенную характеристику Александру Лукашенко на Youtube-канале Balaganoff несколько дней назад.

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