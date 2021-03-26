За портрет Евгения Жихаря на белорусского художника Алеся Пушкина завели уголовное дело. И вот почему

Алесь Пушкин - на фото справа.

- Прокуратура Гродно 26 марта возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» Павла Можейко и художника Алеся Пушкина, а также иных лиц за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма, по третьей части статьи 130 УК РБ, - сообщает Управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Беларуси. По этой статье грозит до 12 лет тюрьмы. В чем именно подозревают парней?

- 19 марта на выставке картин, организованной указанными гражданами, демонстрировался выполненный Алесем Пушкиным портрет Евгения Жихаря с автоматом на плече, - сообщает Генпрокуратура. А дальше ведомство приводит историческую справку:

- Согласно материалам дела Жихарь во время немецкой оккупации летом 1944 прошел обучение в спецподразделении Абвера и в декабре этого же года был заброшен нацистами в Полоцкую область. С 1946 года он возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение 9 лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге. В ходе выставки Алесь Пушкин характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния, - сообщает ведомство.

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