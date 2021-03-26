Новые подробности неудавшихся терактов в Минске и Борисове: порох злоумышленник наковырял из фейерверков. Кадр телеканала ОНТ.

26 марта МВД Беларуси заявило о том, что силовикам 25 марта удалось предотвратить два теракта: в Минске и под Борисовом – в воинской части в Печах. По данным МВД, задержали 35-летнего жителя Пинска. Один самодельный «взрывпакет» подозреваемый мужчина якобы оставил в мусорном баке рядом с детской площадкой на улице Уборевича в Минске, другое устройство на авто отвез в Борисовский район. Проживал пинчанин в Минске в квартире в Московском районе, работая в частной фирме. Уточняется, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, а в поствыборный период «регулярно посещал воскресные марши». В пресс-службе МВД подчеркивают, что задержанный поддерживал связь с инициативой BYPOL, и заявляют, что именно от ее представителя мужчина «получил указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования».

В вечернем эфире государственного телеканала ОНТ показали кадры оперативной съемки. На них мужчина рассказывает, как изготовлял взрывное устройство. В корпус от автомобильного огнетушителя он поместил порох, который добыл из фейерверков. Туда же он вставил бикфордов шнур, который, по его словам, также взял из фейерверков. Судя по кадрам оперативной съемки, положить взрывное устройство он собирался не на закрытой территории военной части, а в военном городке – у какого-то невысокого бетонного забора. Также мужчина рассказал, что «для эффекта» планировал также активировать дымовую шашку. Также он имел при себе перец – чтобы по следам его не выследила служебная собака оперативников. Мужчина рассказал, что недалеко от предполагаемого места взрыва должен был быть еще один человек – который должен был снять взрыв на смартфон.

Другой государственный телеканал «Беларусь 1» назвал имя задержанного мужчины – Вячеслав Малейчук. В эфире этого телеканала мужчина рассказал, что «за счет фото видео он хотел войти в доверие к организациям, которые находятся за границей – в ByPOL.

Напомним, ситуацию уже прокоментировал президент Беларуси:

- Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв - и огромное поражение за счет металла или бетона. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку - следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности. Террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв - сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало… - сказал Лукашенко.

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