В Минске закрыли легендарный бар «Граффити»

Бар "Граффити" закрыли. Фото: www.graffiti.by.

- Бар «Граффити» сдался. Закрыли, - написал в своем Facebook основатель бара Ник Моторин. Подробности закрытия пока не сообщаются. В комментариях к посту пользователи выражают сожадение и отмечают, что “ушла эпоха”.

Бар “Граффити”, расположенный в переулке Калинина - один из самых старых и любимых всеми рокерами Беларуси. Бару 22 года. Здесь много раз проводили концерты группы "Петля Пристрастия", "Нейро Дюбель", "Кассиопея", The UNB, "J:Морс", "Крамбамбуля", N.R.M. и другие мастодонты белорусского андеграунда.

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