Теперь окончательно: Беларусь отстранена от участия в «Евровидении»

Теперь окончательно: Беларусь не будет участвовать в «Евровидении».

- 10 марта, мы написали Белтелерадиокомпании (БТРК), которая отвечает за участие Беларуси в конкурсе песни «Евровидение», с просьбой предпринять все необходимые шаги для внесения поправок в свое участие в мероприятии этого года, чтобы убедиться, что оно соответствует правилам конкурса. После этого БТРК представила новую песню тех же артистов в согласованные сроки. EBU и Контрольная группа, управляющий совет конкурса, тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее право на участие в конкурсе. Был сделан вывод о том, что новая заявка также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что конкурс не будет использован и не нанесет вред репутации. Поскольку БТРК не смог подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае, - сказано в официальном заявлении Европейского вещательного союза.

Напомним, белорусский национальный отбор на “Евровиление” стартовал в январе. Мы стали одной из трех последних стран-участниц, которые все никак не могли определиться со своим исполнителем. Название группы было озвучено лишь 9 марта – это группа «Галасы ЗМеста» с песней "Я научу тебя”.

Коллектив был создан осенью 2020 года в пик протестов после президентских выборов. Музыканты из Барановичей начали одну за другой выпускать ироничные песни о лидерах оппозиции – Латушко, Тихановской, Колесниковой. Как правило, это были каверы на известные композиции – например, «Купалинку», «Перемен» Виктора Цоя и «Муры», но с новыми текстами. По сути, «Галасы ЗМеста» исполняют эдакую сатиру на злобу дня. Она немного архаичная по музыкальному исполнению и, возможно, спорная по содержанию, но вполне себе имеющая право на существование в интернете.

После объявления участника от нашейстраны соцсети Европейского вещательного союза (ЕВС) атаковали слушатели из Беларуси, которые возмущены выбором Белтелерадикомпании. Пользователи отмечают, что группу «Галасы ЗМеста» выбрали кулуарно, без обсуждения и голосования зрителей. Вдобавок у многих возник и такой вопрос: как группа, которая сделала имя на политике и критике европейских устоев, впишется в формат «Евровидения»?

В итоге песню отвергли из-за содержащегося в ней политического подтекста. Белорусский государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания», который организует национальный отбор на конкурс песни «Евровидение», выбрал новую композицию для участия. Но и она не попадет на конкурс.

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