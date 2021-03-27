ГАИ начала лишать прав водителей, которые сигналили 25 марта

В ГАИ рассказали, что водителей, которые без причины сигналили 25 марта, начали лишать прав. Фото: ГАИ

В Гоставтоинспекции Минска рассказали, что водителей, которые сигналили 25 марта, начали лишать прав. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно обновленному КоАП, который вступил в силу уже с 1 марта 2021 года, за необоснованную подачу звукового сигнала водителям грозит штраф до 10 базовых величин – до 290 рублей – с лишение или же без лишения прав.

- В пятницу, 26 марта, началось рассмотрение дел об административных правонарушениях в отношении водителей, которые сигналили 25 марта. Те, чьи дела уже успели рассмотреть, были лишены прав. Рассмотрение аналогичных дел за подобные правонарушения продолжается, - отметили в ведомстве.

В ГАИ напомнили, что звуковой сигнал может применяться только для того, чтобы предотвратить ДТП.

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