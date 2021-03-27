Глава Минздрава рассказал, когда появится первый образец белорусской вакцины от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал, когда может появиться первый образец белорусской вакцины от коронавируса. Его слова приводит БелТА.

По словам Пиневича, производство вакцины состоит из нескольких этапов: изначально нужно получить вакцину в пробирке, затем масштабировать ее до опытно-промышленно партии, и только после испытаний начнется ее промышленное производство.

- Конец августа – кандидатный вариант вакцины от коронавируса, конец 2021 года – опытно-промышленная партия вакцины, которую мы пустим на все контроли. А 2022 год – выход на промышленную масштабизацию, - рассказал Пиневич.

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