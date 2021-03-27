В Минске онколога-маммолога Светлану Яцкову оштрафовали за бело-красно-белую одежду на 3770 рублей. Фото: "Вясна"

В Минске онколога-маммолога Светлану Яцкову оштрафовали на 130 базовых величин - 3770 рублей за бело-красно-белую одежду. Об этом сообщили правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

Женщину задержали 25 марта возле кинотеатра «Октябрь». Светлана Яцкова – онколог-маммолог с 46-летним стажем. Ее отвезли в Советское РУВД и составили протокол по части 3 статьи 24.23 КоАП, обвинив ее в пикетировании. Женщина была одета в бело-красно-белую одежду, а на рукаве у нее висели бело-красно-белые ленты.

В суде 71-летняя Яцкова рассказала, что 25 марта, в четверг, возвращалась с работы. Около кинотеатра «Октябрь» к ней подошел сотрудник милиции и поинтересовался, почему она так одета. По словам Светланы, никаких бело-красно-белых лент на ней не было.

В РУВД женщине стало плохо из-за высокого давления. Ее в час ночи отпустили домой с повесткой в суд.

Судья Марина Федорова оштрафовала Светлану Яцкову на 130 базовых величин – 3770 рублей.

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