В Рогаческом районе мужчина разбирал кирпичный дом и на него обрушилась деревянная балка потолочного перекрытия. Фото: МЧС

В Рогачевском районе мужчина разбирал кирпичный дом и на него обрушилась деревянная балка потолочного перекрытия. Об этом сообщили на сайте МЧС.

- Инцидент произошел в пятницу, 26 марта, в деревне Шапчицы. Мужчина разбирал кирпичный дом и на него обрушилась деревянная балка потолочного перекрытия. Самостоятельно 54-летний мужчина выбраться не смог. Очевидцы вызвали спасателей, - рассказали в МЧС.

В Рогаческом районе мужчина разбирал кирпичный дом и на него обрушилась деревянная балка потолочного перекрытия. Фото: МЧС

С помощью гидравлического инструмента сотрудники МЧС приподняли балку и освободили мужчину. Он не пострадал.

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