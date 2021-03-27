В Рогаческом районе мужчина разбирал кирпичный дом и на него обрушилась деревянная балка потолочного перекрытия. Фото: МЧС
В Рогачевском районе мужчина разбирал кирпичный дом и на него обрушилась деревянная балка потолочного перекрытия. Об этом сообщили на сайте МЧС.
- Инцидент произошел в пятницу, 26 марта, в деревне Шапчицы. Мужчина разбирал кирпичный дом и на него обрушилась деревянная балка потолочного перекрытия. Самостоятельно 54-летний мужчина выбраться не смог. Очевидцы вызвали спасателей, - рассказали в МЧС.
В Рогаческом районе мужчина разбирал кирпичный дом и на него обрушилась деревянная балка потолочного перекрытия. Фото: МЧС
С помощью гидравлического инструмента сотрудники МЧС приподняли балку и освободили мужчину. Он не пострадал.
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