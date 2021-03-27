Сын Владимира Макея отреагировал на заявление МИД, которое было адресовано США. Фото: МИД Беларуси

Сын главы Министерства иностранных дел Владимира Макея Виталий отреагировал на заявление МИД, которое было адресовано США. Он опубликовал текст сообщения в сети Linkedln.

- Ранее работая в МИД Беларуси я гордился тем, что принадлежу к сообществу профессионалов. И я множество раз убеждался в том, что интеллект, образованность, эрудированность и культура наших дипломатов – это не клише, а качества людей, которые работают на благо страны. Тем более печально наблюдать ряд нынешних публичных заявлений ведомства за последнее время, включая и комментарий в адрес США, - написано в сообщении.

По словам Виталия, нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль, а только подчеркнет посредственность.

- Мне очень грустно, что мои бывшими коллеги, ко многим из которых я испытываю дружеские чувства, вынуждены мириться с ситуацией, при которой невозможно свободное созидательное творчество. Очень бы хотелось, чтобы в это удушливое время профессионалы сохранили свои навыки, опыт, знания и нравственные ориентиры. Нам всем они еще понадобятся, - написал Виталий.

Сын Владимира Макея отреагировал на заявление МИД, которое было адресовано США. Фото: скриншот сообщения

Напомним, что Виталий Макей занимал в Министерстве иностранных дел пост заместителя начальника Управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в Главном управлении многосторонней дипломатии. 24 сентября 2020 года он уволился.

До 2017 года Виталий Макей являлся советником по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН и работал первым секретарем посольства Беларуси в Австрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МИД Беларуси отреагировали на поздравление с Днем Воли от посольства США 25 марта.

В министерстве предложили дать послу США Джули Фишер белорусское гражданство, чтобы она могла проголосовать, и вместе управлять Аляской. (подробности)

«Борьба за свободу продолжается»: посольство США поздравило белорусов с Днем Воли.

Там напомнили, что каждая президентская администрация Америки неизменно поддерживали суверенитет Беларуси. (подробности)