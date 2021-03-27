Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика27 марта 2021 12:54

Сын Владимира Макея отреагировал на заявление МИД, которое было адресовано США

Виталий Макей заявил, что «печально наблюдать ряд публичных заявлений МИДа за последнее время»
Инна КОРСАК
КомментироватьОставить комментарий

Сын Владимира Макея отреагировал на заявление МИД, которое было адресовано США. Фото: МИД Беларуси

Сын главы Министерства иностранных дел Владимира Макея Виталий отреагировал на заявление МИД, которое было адресовано США. Он опубликовал текст сообщения в сети Linkedln.

- Ранее работая в МИД Беларуси я гордился тем, что принадлежу к сообществу профессионалов. И я множество раз убеждался в том, что интеллект, образованность, эрудированность и культура наших дипломатов – это не клише, а качества людей, которые работают на благо страны. Тем более печально наблюдать ряд нынешних публичных заявлений ведомства за последнее время, включая и комментарий в адрес США, - написано в сообщении.

По словам Виталия, нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль, а только подчеркнет посредственность.

- Мне очень грустно, что мои бывшими коллеги, ко многим из которых я испытываю дружеские чувства, вынуждены мириться с ситуацией, при которой невозможно свободное созидательное творчество. Очень бы хотелось, чтобы в это удушливое время профессионалы сохранили свои навыки, опыт, знания и нравственные ориентиры. Нам всем они еще понадобятся, - написал Виталий.

Сын Владимира Макея отреагировал на заявление МИД, которое было адресовано США. Фото: скриншот сообщения

Напомним, что Виталий Макей занимал в Министерстве иностранных дел пост заместителя начальника Управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в Главном управлении многосторонней дипломатии. 24 сентября 2020 года он уволился.

До 2017 года Виталий Макей являлся советником по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН и работал первым секретарем посольства Беларуси в Австрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МИД Беларуси отреагировали на поздравление с Днем Воли от посольства США 25 марта.

В министерстве предложили дать послу США Джули Фишер белорусское гражданство, чтобы она могла проголосовать, и вместе управлять Аляской. (подробности)

«Борьба за свободу продолжается»: посольство США поздравило белорусов с Днем Воли.

Там напомнили, что каждая президентская администрация Америки неизменно поддерживали суверенитет Беларуси. (подробности)