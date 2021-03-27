Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 марта 2021 года: 1213 новых случаев COVID-19 и еще 9 смертей за сутки

Актуальная статистика по ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 27 марта. За сутки было выявлено 1213 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 317 631 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1 212 человек.

Всего в Беларуси на 27 марта коронавирусной инфекцией переболели уже 308 216 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 9 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2211 пациентов, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 5 миллионов 310 тысяч 667. За последние сутки провели 19 129 тестов.

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