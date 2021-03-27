СК: Все, кого задержат на акциях протеста 27 марта, будут привлечены к уголовной ответственности

В Следственном комитете заявили, что все, кого задержат на акциях протеста 27 марта, будут привлечены к уголовной ответственности Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Следственном комитете заявили, что все, кого задержат на акциях протеста 27 марта, будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает БелТА.

- УСК по Минску возбудило уголовное дело по факту размещения призывов в телеграм-каналах, которые на территории Беларуси были признаны экстремистскими, к участию в несанкционированных митингов в субботу, 27 марта, - рассказала начальник УСК по Минску Сергей Паско.

Он добавил, что уголовное производство было открыто на основании статьи Уголовного кодекса об организации групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок.

В СК предупредили, что все те лица, которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности.

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