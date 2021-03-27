«Люблю Беларусь!»: Владимир Макей ответил тем, кто критикует заявление МИД в адрес США и опубликовал фото с собакой

Владимир Макей ответил тем, кто критикует заявление МИД в адрес США Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей ответил тем, кто критикует заявление МИД в адрес США. На своей странице в Facebook он разместил текст ответа и проиллюстрировал его фото с собакой.

- Огромное количество комментариев поступило по поводу заявления пресс-службы МИД в адрес США. И при этом конституционное большинство комментариев – позитив, а это говорит о правильности и актуальности вопроса. Кстати, данное заявление относится не только к заокеанским партнерам, но и к тем, кто находится поближе…Люблю Беларусь!, - написал Макей.

Глава МИД Беларуси опубликовал фото с собакой. Фото: скриншот со страницы Facebook Владимира Макея

Чуть позже на своей странице в Facebook глава МИД порекомендовал прочесть мнение (в переводе) одного из американских партнеров.

- Понятия не имеют, разделяет ли кто-то здесь мое мнение, но я бы хотел, уважаемый Владимир Владимирович, похвалит ваш творческий коллектив за проявленное чувство юмора. Спасибо. Мы хотели показать именно абсурдность ситуации. И если вы читали внимательно заявление посольства США, то наш абзац про борьбу за свободу взят из этого заявления и соответствует тому, что происходит в США, - привел Макей комментарий партнера.

И поблагодарил его.

- Да, спасибо, теперь обратил внимание. Пародия – это мощный жанр. Особенно, если у адресатов тоже есть чувство юмора. На это только и остается надеется, - добавил Макей.

Владимир Макей ответил тем, кто критикует заявление МИД в адрес США. Фото: скриншот со страницы Facebook Владимира Макея

Напомним, что ранее сын Владимира Макей Виталий отреагировал на заявление МИД Беларуси, которое было сделано в адрес США.

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