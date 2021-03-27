ЧП в Столбцовском районе: четыре человека отравились угарным газом

В Столбцовском районе четыре человека отравились угарным газом
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Столбцовском районе четыре человека отравились угарным газом. Об этом сообщили на сайте МЧС.
- В субботу, 27 марта, поступило сообщение о госпитализации четверых человек, среди которых двое детей – трех и 14-ти лет, - рассказали в ведомстве.
Причина случившегося – преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в дачном доме на территории товарищества «Чаборок».
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