ЧП в Столбцовском районе: четыре человека отравились угарным газом

В Столбцовском районе четыре человека отравились угарным газом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Столбцовском районе четыре человека отравились угарным газом. Об этом сообщили на сайте МЧС.

- В субботу, 27 марта, поступило сообщение о госпитализации четверых человек, среди которых двое детей – трех и 14-ти лет, - рассказали в ведомстве.

Причина случившегося – преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в дачном доме на территории товарищества «Чаборок».

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