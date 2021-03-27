В Минске 27 марта задержали редакторов tut.by Галину Уласик и Анну Калтыгину. Фото: tut.by

В Минске 27 марта, в субботу, были задержаны два редактора портала tut.by – Галина Уласик и Анна Калтыгина. Они находились в районе площади Бангалор и кушали в одном из заведений общепита.

- Анна Калтыгина была задержана около 14.20. Ее отвели в автозак. И Галину Уласик задержали в 14.50. Анна и Галина кушали в одном из заведений общепита недалеко от площади Бангалор, - пишет tut.by.

По какой причине были задержаны редакторы, пока не сообщается.

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