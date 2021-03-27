Солодуха посоветовал группе «Галасы ЗМеста», которую не пустили на «Евровидение - 2021», не отчаиваться. Фото: скришот с видео

Белорусский певец Александр Солодуха посоветовал группе «Галасы ЗМеста», которую не пустили на «Евровидение – 2021» в Роттердам, не отчаиваться. Видео было опубликовано в телеграм-канале агентства БелТА.

- Нашей белорусской группе «Галасы ЗМеста», которую не пустили на «Евровидение – 2021», я желаю не отчаиваться, не расстраиваться и идти только вперед и вверх, - сказал Солодуха.

И напел строчки из своей песни.

- Беларусь, моя любимая,

Поле, лес, озера синие,

Никогда не променяю я, - спел Солодуха.

Певец добавил, что все будет хорошо.

Напомним, что 26 марта стало известно и том, что Европейский вещательный союз отстранил Беларусь от участия в песенном конкурсе «Евровидение – 2021», которое пройдет в Роттердаме. В ЕВС заявили, что новая песня группы «Галасы ЗМеста» нарушает правила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко высказался о требованиях Европейского вещательного союза к группе «Галасы ЗМеста»: «Только авторитета им добавили».

Президент считает, что скандал вокруг песни, представленной для участия в Евровидении, это хороший пиар для группы. (подробности)

Группа «Галасы ЗМеста» написала две новые песни для конкурса «Евровидение – 2021».

Лидер группы добавил, что одна композиция получилась более веселая, а вторая – более грустная. (подробности)