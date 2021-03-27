МВД о протестах в Беларуси 27 марта: «Активность приближена к нулю»

В МВД заявили, что 27 марта в Беларуси не было несанкционированных массовых мероприятий и массовых задержаний.

«Комсомолка» в субботу, 27 марта, на сайте ведет онлайн-трансляцию актуальных событий в Беларуси. Мы следить за тем, что происходит в Минске и других городах Беларуси.

Официальное заявление о ситуации в стране появилось и в телеграм-канале пресс-службы МВД. В ведомстве заявили, что 27 марта, по оценке правоохранителей «протестная активность приближена к нулю».

В МВД подчеркнули, что в этот день ни в одном из регионов республики не было зафиксировано ни одного протестного мероприятия. Такую информацию ведомство опубликовало около 15.30 часов.

Однако в МВД констатировали, что в Минске все же были замечены малочисленные группы протестующих людей с незарегистрированной символикой.

- Некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства, - подтвердили в пресс-службе информацию о задержаниях.

При этом в МВД опровергли информацию, опубликованную на некоторых ресурсах, о массовых задержания рядом с площадью Бангалор в Минске. В пресс-службе сообщили, что это не соответствует действительности.

- Равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади (Минска - Прим.), - добавили в ведомстве.

Кроме того, в МВД заявили, что в Минске в этот день несколько человек были задержаны с пистолетами и колюще-режущими предметами. И пообещали позже подробнее об этом проинформировать общественность.

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