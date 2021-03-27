СК Беларуси инициировал признание редакции телеграм-канала Степана Путило зарубежной экстремисткой структурой

Продолжается расследование деятельности Степана Путило и других причастных к запрещенным телеграм-каналам. Фото: СК.

В управлении СК по Минску сообщили о продолжении расследования уголовного дела в отношении противоправной деятельности Степана Путило и других лиц. По информации следствия их противоправная деятельность включает функционирование созданных и управляемых ими телеграм-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими, и по информации СК, распространяющих экстремистские материалы.

Заявляется, что на этих ресурсах неоднократно публиковалась информация с призывами к протестам, блокировку дорог, забастовки, были публикации с координацией протестных акций, где указывались места их проведения и маршруты передвижения.

В ведомстве подчеркнули, что группа лиц, занимающаяся поиском, сбором, анализом и созданием информационных сообщений и материалов для размещения на данных ресурсах уже установлена, они за это получали денежное вознаграждение.

- Деятельность вышеуказанных лиц объединена в организацию, офис которой расположен в Варшаве. В их деятельности установлены признаки иностранной экстремисткой организации. В настоящее время УСК по Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Беларуси, - заявили в пресс-службе.

Также уточняется, что материалы подготовлены и переданы в компетентные органы для принятия решения.

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