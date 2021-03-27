Видеофакт. В Минске задержали мужчину с газовым и сигнальным пистолетами

МВД сообщило о задержании вилейчанина с оружием. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что комментируя события в Беларуси 27 марта, МВД анонсировало сообщение о задержании в этот день вооруженного человека.

Позже в телеграм-канале подробнее рассказали о задержании мужчины с оружием вблизи станции метро «Пушкинской». Им оказался 30-летний житель Вилейского района.

- При задержанном находились газовый и сигнальный пистолеты, а также патроны, лазерная указка и складной нож, - перечислили в пресс-службе.

Также в МВД заявили, что подозреваемый мужчина состоял в так называемых деструктивных телеграм-чатах. Уточняется, что ранее вилейчанин привлекался к административной ответственности.

По данному факту еще устанавливаются все обстоятельства.

Мужчина сказал, что устройства он купил в интернет-магазине. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

В МВД также опубликовали видео-допрос задержанного мужчины. На видео происходит следующий диалог:

- Расскажи, за что задержан? - спрашивает мужчина-правоохранитель за кадром.

- Сказали, что у меня там типа нож был, газовый баллончик, аэрозольное устройство пусковое устройство - типа «сигнал охотника»…

- Где это все взял?

- Приобрел в интернет-магазине.

- С какой целью?

- Чтобы защищаться (невнятно), от собак защищаться.

- Что это за телеграм-каналы?

- Это телеграм-каналы, которые я просматривал…

- А с какой целью?

- Посмотреть, какие там сложились судьбы у людей, которых репрессировали…

- А в несанкционированных массовых мероприятиях участвуешь?

- Никогда, - говорит задержанный мужчина в конце видео.

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В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело по факту размещения призывов, опубликованных в телеграм-каналах (подробности).

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