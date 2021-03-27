Вот где случайно нашли пропавшего 3-летнего мальчика в Хойниках

3-летнего ребенка искала милиция в Хойниках. Фото: pixabay.com.

ЧП произошло в райцентре на Гомельщине в пятницу, 26 марта. В Хойниках пропал 3-летний ребенок, на его поиски выбыли следственно-оперативная группа и экипажи милиции. Подробности рассказала пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Это произошло в вечернее время. Около 21.10 часов в милицию позвонила местная жительница и рассказала, что ее трехлетний ребенок играл в песочнице, был все время в поле зрения, но вдруг… пропал.

Прибывшие по вызову милиционеры опросили очевидцев и тут же начали поиски малыша. Один из милиционеров, проверил разобранную иномарку во дворе одного дома и обнаружил мальчика… спящим.

Малыш уснул в разобранной машине в соседском дворе. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

- Примерно в 21.40 часов старший сержант милиции Николай Кардаш нашел потеряшку. Мальчик спал на передних сиденьях разобранной машины, стоявшей на подворье соседнего дома. Ребенка благополучно передали родителям, - прокомментировали чудесное спасение в пресс-службе.

На видео, которое опубликовала пресс-служба УВД, поясняется, что заглянуть самостоятельно в соседскую машину взрослые не догадались. Они посчитали, что забраться в нее малыш не смог бы сам, так как ее дверь очень трудно открывается. Как сказал сам малыш, забраться в машину ему помог другой ребенок. Хорошо, что детская шалость закончилась благополучно.

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