Помните, огромные очереди фур на выезд в Литву: узнали, как изменилась ситуация за сутки

В пункте пропуска Бенякони на выезд из Беларуси стоят почти 500 фур. Фото: ГПК.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что из-за поломки в пунктах пропуска в Литве уже почти неделю идет ручное оформление въезжающего транспорта. Водителям после оформления в Беларуси приходится по 8 часов ждать возможности въехать в Литву.

На пятницу, 26 марта, в очередях на выезд в Литву стояли свыше 2000 большегрузов. Узнали, как изменилась ситуация за прошедшие сутки?

На сайте Госпогранкомитета опубликована актуальная информация об очередях на границе на 18.00 вечера субботы, 27 марта. Так в литовском направлении все еще стоят сотни фур на выезд: самая длинная очередь в Каменном Логе - свыше 700 большегрузов, немного меньше очередь в Котловке - свыше 600 грузовиков, в Бенякони застряли свыше 460 фур, а в Привалке еще более 300 грузовых авто.

Очереди образовались при этом и на выездах в Польшу и Латвию. Хоть эти направления и не такие «популярные». На выезд в Польшу стоят свыше 200 большегрузов, а в Латвию еще более 530 фур.

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