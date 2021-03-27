27 марта объявлен Час Земли: не забудьте в назначенное время выключить все приборы и свет ровно на час

Акция Час Земли символизирует бережное отношение к планете. Фото: pixabay.com.

О том, что в субботу, 27 марта, пройдет самая масштабная международная экологическая акция, напомнили в Белгидромете.

Во время Часа Земли землян уже в 13-ый раз призовут ровно на один час выключить свет и бытовые приборы на час. Участвующие таким способом в акции люди, тем самым продемонстрируют знак неравнодушия к будущему родной планеты.

Традиционно в Час Земли выключается подсветка самых известных зданий, памятников и других знаковых объектов по всему миру. Напомним, в 2020-ом году в Минске в Час Земли отключали подсветку Национальной библиотеки, Национального академического Большого театра оперы и балета, Белорусской госфилармонии, Национального художественного музея, музея истории Великой Отечественной войны, а также подсветку ЦУМа, ТЦ «Столицы», гостиницы «Беларусь» и других объектов.

- В 2021-ом году Беларусь поддержит акцию уже в 13-ый раз. Цель Часа Земли не в том, чтобы сэкономить электричество. Данная акция - это символ бережного отношения к природе, - пояснили в Белгидромете.

Белгидромет призвал к участию жителей Беларуси и напомнил актуальное для нашей страны время Часа Земли - с 20.30 до 21.30 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Назван продукт, цена которого в Беларуси сильно не меняется уже 3 года. Угадаете?

Заготовители понемногу приступают к весеннему сбору березового сока и утверждают, что цена на него в некоторых регионах не растет годами (подробности).

Уже до +17: погода в Беларуси на 27 марта и начало новой недели.

Синоптики рассказали, как будет меняться погода в Беларуси в конце марта, и пообещали дожди (подробности).