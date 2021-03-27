С БЧБ-флагом и топором: милиция сообщила о задержании в Бресте

Брестчанина 27 марта задержали с топором в рюкзаке. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Пресс-служба МВД сообщила о задержании протестующего с топором в Бресте.

Стало известно о том, что в Бресте в субботу, 27 марта, был задержан 35-летний брестчанин. По информации силового ведомства, мужчина был на брестской улице Советской с БЧБ-полотном, в его рюкзаке силовики нашли алкоголь, топор и бинт.

По информации правоохранителей, задержанный мужчина был в алкогольном опьянении. На опубликованных кадрах видео - присутствует пластиковая бутылка пива.

В Бресте задержали мужчину с БЧБ-полотном и топором. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

- Медосвидетельствование задержанного выявило 2,5 промилле. Сейчас мужчина помещен в ИВС, - прокомментировали в пресс-службе.

Правовую оценку инциденту даст СК. Уточняется, что задержанный брестчанин раньше был судим за крыжу и неоднократно привлекался к административной ответственности.

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