Итоги 27 марта: МВД сообщило о 100 задержанных по всей стране

В Беларуси 27 марта были задержаны 10 людей за административные правонарушения и пикетирование.

О том, что в субботу, 27 марта, в Беларуси за административные правонарушения, в том числе пикетирования, в отделения милиции были доставлены 100 человек, официально сообщили в МВД. Такие данные на 17.30 часов в ведомстве озвучили российскому информагентству «РИА Новости».

Правозащитники на 20.40 часов сообщали о 118 задержанных участниках протестов. Основная масса задержаний прошла в Минске, но были задержания и в регионах: Барановичах, Новогрудке, Гомеле, Новополоцке и других городах.

Самым, пожалуй, резонансным стало задержание в Новогрудке. По информации tut.by в райцентре задержали группу людей. Они оплатили в краеведческом музее экскурсию по городу, но в самом начале экскурсии их окружили силовики. По информации музейных работников в Новогрудке в милицию забрали около 14 - 15 человек (правоохранители сообщали о 10 задержанных - Прим.). Спустя несколько часов некоторых задержанных начали отпускать. За несостоявшуюся экскурсию музей им вернул деньги.

Напомним, ранее в МВД заявляли о том, что протестная активность в Беларуси на 27 марта «приближена к нулю» и ни в одном из регионов не было зафиксировано в этот день массовых акций протестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что происходит в Беларуси в субботу, 27 марта 2021 года: последние новости Беларуси.

Следим, что происходит в Беларуси 27 марта 2021 года в субботу, через два дня после Дня Воли (подробности).

С БЧБ-флагом и топором: милиция сообщила о задержании в Бресте.

МВД сообщило о задержании в областном центре (видео; подробности).

Видеофакт. В Минске задержали мужчину с газовым и сигнальным пистолетами.

МВД заявило о задержании возле минского метро гражданина с оружием (подробности).

СК Беларуси инициировал признание редакции телеграм-канала Степана Путило зарубежной экстремисткой структурой.

В ведомстве заявили, что продолжают устанавливать обстоятельства противоправной деятельности Путило, а собранные материалы уже переданы в компетентные органы (подробности).