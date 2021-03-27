Дожди и максимум +13: погода в Беларуси на 28 марта

Синоптики прогнозируют днем в воскресенье, 27 марта, дожди практически по всей территории страны. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О том, какой будет погода в Беларуси в воскресенье, 28 марта, сообщили в Белгидромете.

После теплой субботы, 27 марта, в воскресенье будет заметно холоднее. Снова вернутся ночные заморозки. В среднем ночью термометры покажут -2…+5 градусов. При этом в ночные и утренние часы вероятен слабый туман и дожди местами.

Днем задождит уже практически по всей территории республики. Синоптики успокаивают - осадки будут кратковременными. При этом температурный фон днем около +11…+13 тепла. Может днем в некоторых регионах подняться ветер западного направления с порывами до 14 метров в секунду.

Теплее всего 27 марта в Беларуси будет в Гомеле - +11…+13 тепла, а холоднее в Гродно - всего +7…+9 выше ноля.

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