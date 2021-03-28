Католики отмечают Вербное воскресенье

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28 марта католики всего мира отмечают Вербное (Пальмовое) воскресенье, с этого дня у них начинается предпасхальная Страстная неделя. По преданию в этот день состоялось вхождение Христа в Иерусалим, а жители вечного города встретили его пальмовыми ветвями, что и послужило основанием названия праздника. Вербное воскресенье празднуется в последнее воскресенье Великого поста - за семь дней до Пасхи. Этот праздник символизирует признание Христа мессией и вхождение человека в рай.

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