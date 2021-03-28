В ГАИ рассказали, где именно в Минске 28 марта будут работать мобильные датчики скорости

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Сотрудники УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали о том, на каких столичных улицах в воскресенье 28 марта работают мобильные датчики скорости. Таких мест, по словам сотрудников ГАИ, сразу шесть. До 3.00 мобильные датчики контролируют скорость движения автомобилистов на улице Орловской, 80, Игуменском тракте, 30, по проспекту Независимости, 99. Во всех этих точках ограничение скорости - 60 километров в час. Установлены контролирующие скорость спецустройства и на МКАД, 53-й км и 41-й км (90 км/ч). Еще один датчик будет работать с 19.30 до 2.30 - по проспекту Независимости, 156, где максимально разрешенная скорость - 80 километров в час.

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