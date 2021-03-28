В Минске перебегавший на красный свет светофора ребенок попал под машину

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ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Минске 27 марта на улице Червякова. Как информирует тelegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома, автомобиль марки «Мерседес» двигался по данной улице и на пересечении с улицей Орловской наехал на ребенка - мальчика 2008 года рождения. Как отмечается, тот перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу, однако делал это на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавший мальчик госпитализирован, у него диагностированы ушибы, его жизни и здоровью ничего не угрожает

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