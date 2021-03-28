Погода в Беларуси в понедельник 29 марта: туманно и дождливо

В последний понедельник марта 2021 года в Беларуси будет дождливо и туманно. В отдельных района не исключен голодед Фото: Виктор ПАЖИТОК

Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии завтра, 29 марта в Беларуси ожидается дождливая погода, будет облачно с прояснениями. В ночное время преимущественно в восточной части республики, а днем по всей территории будут идти кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах не исключен туман, возможен и гололед. Что касается температурного фона, то он будет колебаться в пределах от минус трех до плюс трех градусов ночью, днем потеплеет: столбик термометра покажет от 7 до 13 градусов выше нуля. В восточной части Беларуси будут чуть холоднее: максимум 4 - 6 градусов тепла.

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