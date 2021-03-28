У белорусских журналистов могут появиться телохранители

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В интервью телеканалу Беларусь 1 заместитель государственного секретаря Совбеза Александр Рахманов рассказал о возможных изменениях в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны».

- Речь идет и о том, что у журналистов, сотрудников силового блока и всех тех, кто представляет интересы страны и людей, могут появиться телохранители, - сказал Александр Рахманов.

Он также отметил, что новая версия закона о государственной защите содержит весьма обширный спектр мер, в том числе и необычных.

- Даже предусмотрена такая норма, как изменение внешности, - очертил перспективы заместитель государственного секретаря Совбеза и добавил, что «на этих людей также будут распространяться в установленном порядке по решению министра внутренних дел дополнительные меры защиты, которые позволят сберечь их здоровье, жизнь и имущество от любых преступных посягательств».

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