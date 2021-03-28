Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 марта 2021 года: 1050 новых случаев COVID-19 и 8 смертей за сутки

За последние сутки умерло 8 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Телеграм-канал Министерства здравоохранения Беларуси разместил свежую статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией на 28 марта. За последние сутки было выявлено 1050 новых случаев. Напомним, вчера, 27 марта, этот показатель составлял 1213 случаев. Выписано из учреждений здравоохранения 1319 пациентов.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 318 681 случаев заболеваемости COVID-19, при этом выздоровели 309 535 пациентов.

За весь период распространения коронавируса в Беларуси умерло 2219 пациентов с данным диагнозом. За последние сутки летальных исходов – 8.

За минувшие сутки выполнено 19 652 теста. Всего же в Беларуси было проведено 5 330 319 тестов.

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