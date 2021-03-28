Трагедия в Чашникском районе: при выжигании травы погибла пенсионерка

Фото: МЧС

По информации Витебского областного управления МЧС в Чашникском районе при выжигании сухой травы погибла пенсионерка.

На пульт спасателей 27 марта (в 16.40) поступила информация: в районе деревни Космыри горит сухая растительность, сотрудники МЧС выехали на место происшествия. Ими в ходе операции по тушению пожара было обнаружено тело пенсионерки 1937 года рождения без признаков жизни. Женщину нашли в двадцати пяти метрах от ее дома. В результате пожара также была повреждена хозяйственная постройка, на площади в 300 квадратных метров полностью уничтожена сухая трава.

По информации МЧС, эта трагедия с летальным исходом из-за неосторожного обращения с огнем в ходе весенних палов травы - первая в 2021 году.

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