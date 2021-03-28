В Костюковичском районе 27-летняя инструктор-методист детско-юношеской спортивной школы спасла из огня пенсионера

Фото: МЧС

Пожар в частном доме произошел в агрогородке Муравилье Костюковичского района. Как сообщает МЧС, возгорание произошло вечером 27 марта.

Увидев пламя, 27-летняя инструктор-методист Костюковичской детско-юношеской спортивной школы Рита Шестопалова, которая находилась в гостях в соседнем доме и знала о том, что в горящем доме может находиться человек, побежала на помощь. Девушка вошла внутрь горящей постройки, на полу одной из комнат она увидела лежащего мужчину. Самостоятельно выбраться из дома он уже не мог, Рита вытащила его на воздух. Сообщается, что мужчина серьезно не пострадал.

Приехавшие на место ЧП сотрудники спасательного ведомства потушили пожар, в результате которого полностью уничтожена кровля, повреждены перекрытия.

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