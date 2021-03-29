ЧП с хлором в минском спорткомплексе: более 80 человек эвакуированы, один попал в больницу. Фото: МЧС

Посетители минского физкультурно-оздоровительного комплекса по пр.Рокоссовского,44 в какой-то момент почувствовали резкий удушающий запах в ФОКе и сообщили об этом в МЧС. Инцидент произошел 28 марта около девяти часов вечера.

«К месту вызова были направлены подразделения МЧС. В ходе разбирательства было установлено, что в помещении водоподготовки, расположенной в подвале, производились работы по обслуживанию дозирующей станции. Выяснилось, что коагулянт для осветления воды был ошибочно залит в емкость с хлором, в результате произошла химическая реакция с выделением паров хлора», – рассказали подробности в МЧС.

Еще до приезда спасателей из здания были эвакуированы 82 человека, в числе которых 70 посетителей и 12 представителей администрации. Людей осмотрели врачи бригады скорой помощи и забрали в больницу одного из них. Это работник комплекса, у него выявили отравление парами хлора.

В ходе разведки в помещении водоподготовки выяснилось, что предельно-допустимая концентрация паров хлора превышена в 35 раз. В остальных помещениях этот показатель был в норме. Сотрудники МЧС провели работы по проветриванию помещений.

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