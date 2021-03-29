Работодателям в Беларуси разрешат увольнять работников за призывы к политическим забастовкам
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Наниматели смогут расторгать контракт с работниками, если те призывают к забастовкам, не связанным с трудовыми спорами. Такие изменения в законодательство примут в Беларуси в ближайшее время, сообщил 28 марта заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов.
– Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются, – сказал он в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1».
Он добавил, что в настоящее время в республике такие акции – это довольно распространенное явление.
– В случае с событиями второго полугодия 2020 года ни о каком трудовом споре речи не шло, – высказал мнение он. – Принимались меры для того, чтобы расшатать коллективы, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия. И как мы видим в дальнейшем - поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом.
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