Работодателям в Беларуси разрешат увольнять работников за призывы к политическим забастовкам Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Наниматели смогут расторгать контракт с работниками, если те призывают к забастовкам, не связанным с трудовыми спорами. Такие изменения в законодательство примут в Беларуси в ближайшее время, сообщил 28 марта заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов.

– Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются, – сказал он в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1».

Он добавил, что в настоящее время в республике такие акции – это довольно распространенное явление.

– В случае с событиями второго полугодия 2020 года ни о каком трудовом споре речи не шло, – высказал мнение он. – Принимались меры для того, чтобы расшатать коллективы, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия. И как мы видим в дальнейшем - поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом.

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