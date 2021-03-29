В ЕС назвали сроки появления сертификатов вакцинации от коронавируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сертификаты вакцинации от COVID-19 будут доступны в Евросоюзе к 15 июня. Такой срок назвал в эфире телеканала LCI еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

– Он (сертификат — прим. ред.) будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет необязательным, но авиакомпании могут его потребовать, — уточнил Бретон.

В документе будут указаны имя владельца, дата рождения, номер паспорта, а также данные о прививке от коронавируса, или сведения о перенесенном COVID-19, или информация об отрицательном тесте. Это поможет избежать дискриминации в отношении тех людей, кто не делал прививку.

Паспорт можно будет получить в цифровом и/или бумажном формате, в нем будет содержаться QR-код. Все данные будут представлены на языке страны выдачи и на английском. Сертификат будет действителен во всех странах-участницах ЕС. Получить его можно бесплатно.

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