Министр культуры отреагировал на отстранение Беларуси от «Евровидения»

Анатолий Маркевич. Фото: kultura.by

Глава Минкульта Беларуси Анатолий Маркевич прокомментировал новость об отстранении Беларуси от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в 2021-м году. По мнению министра культуры, переживать из-за этого не нужно. Он считает, что «настоящее мастерство» артисты могут показать и на фестивале «Славянский базар».

– Вы знаете, я не стал бы переживать по этому поводу. Преодолеем мы данные трудности, несуразности, которые возникли. Потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы, конкурс «Евровидение» стал несколько подменять общечеловеческие понятия. Международный фестиваль «Славянский базар», который каждый год при поддержке руководства страны проводится в чудесном городе Витебске, – вот это настоящие конкурсы, вот это настоящее мастерство. И мы гордимся тем, что наша страна становится вот такой чудесной площадкой. А мы понимаем, наверное, что дело, может, не в песне, а дело в другом. Время расставит все на свои места», – высказал мнение Маркевич в эфире телеканала ОНТ.

Напомним, что об отстранении Беларуси от участия в «Евровидении» стало известно 26 марта. Вторая песня (про зайцев) от барановичской группы «Галасы ЗМеста» была отклонена, поскольку нарушает правила.

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