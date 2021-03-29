Нам нельзя останавливаться на полпути. Команда Виктора Бабарико объявила о создании партии «Вместе»

Виктор Бабарико был задержан 18 июня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Команда экс-банкира Виктора Бабарико, который пытался стать кандидатом в президенты, но его задержали, объявила о создании партии «Вместе». Обращение самого Бабарико, находящегося сейчас в СИЗО, опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

– Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы, – сказал Бабарико.

Отмечается также, что партия «Вместе» должна обеспечить решение нескольких основных задач. Речь, в частности, идет о том, чтобы показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха, а также объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив и обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.

– Мы обязаны сделать партию «Вместе». Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам, – отметил Бабарико в своем обращении.

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