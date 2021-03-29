Михаил Галустян прокомментировал информацию о своем участии в «Славянском базаре»

Михаил Галустян не знал о своем участии в "Славянском базаре". Фото: Instagramm_galustyan

Российский артист Михаил Галустян отреагировал на информацию о том, что он якобы будет участвовать в фестивале «Славянский базар». Это фейк, заявил Галустян в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Дело в том, что белорусы массово обращаются к артистам, приглашенным на фестиваль в Витебске, и просят их не приезжать.

Галустян заверил поклонников, что даже не думал ехать на «Славянский базар», и не знал, что «участвует», а также попросил фанатов больше не беспокоиться по этому поводу.

Михаил Галустян заверил фанатов, что не поедет на "Славянский базар". Фото: Instagram / m_galustyan

Добавим, что имя артиста появилось в анонсе «Славянского Базара», оно до сих пор остается в списке участников концерта 18 июля на официальном сайте фестиваля.

Имя Галустяна пока есть в списке участников на сайте фестиваля. Фото: Instagram / m_galustyan

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