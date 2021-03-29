Новый штамм коронавируса выявлен в Чехии. Фото: pixabay

Новая мутация SARS-CoV-2 выявлена в Чехии. Об этом сообщило 29 марта местное телевидение.

Новый штамм коронавруса обнаружили работники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно (юго-восток страны). Там проводят тесты на COVID-19.

По их словам, эту мутацию раньше нигде не регистрировали. Эксперты полагают, что новый штамм не опаснее британского или южноафриканского. Его продолжат изучать.

В настоящее время обстановка с коронавирусом в Чехии сложная, там распространяются британский и южноафриканский штаммы SARS-CoV-2. Всего за время пандемии там заразились 1 515 029, в то время как умерли от последствий инфицирования 25 874.

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