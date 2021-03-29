Лукашенко поручил наградить милиционеров, которые помогли предотвратить теракты

Лукашенко на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране. Фото: БЕЛТА

Милиционеры, которые помогли предотвратить теракты в Беларуси, получат награды. Такое поручение дал 29 марта Александр Лукашенко на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране.

– Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам. Они это заслужили, защитили огромное количество людей, которые могли пострадать, – цитирует президента БЕЛТА.

Напомним, что 26 марта Лукашенко прокомментировал информацию о готовящихся терактах в Минске и Борисове.

Ранее в тот же день Министерстве внутренних дел заявили о готовившихся терактах в Печах и Минске. Тогда сообщалось, что оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа, ночью с четверга на пятницу задержали 35-летнего жителя Пинского района. В МВД утверждают, что пинчанин собирался произвести террористический акт в воинской части в Печах, а еще один - на территории Минска.

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