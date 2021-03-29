Водитель Ford в Волковыске объезжал собак и влетел в фуру. Фото: МВД

Водитель легкового автомобиля Ford получил травмы во время столкновения с грузовиком в Волковыске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 28 марта примерно в 06.30.

«Установлено, что 46-летний водитель Ford ехал по улице 129-й Орловской дивизии. По его словам, дорогу стали перебегать собаки», – рассказали в МВД.

Пытаясь объехать животных, водитель врезался в фуру, которая остановилась по техническим причинам.

В результате ДТП мужчиина, находившийся в легковушке, получил травмы, его отвезли в больницу. В МВД добавили, что он в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

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