Небольшие дожди и туман: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 30 марта Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дождливо и туманно будет в Беларуси во вторник, 30 марта. Об этом сообщили в Белгидромете.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в некоторых районах синоптики прогнозируют слабые туман и гололед. Ветер будет южный, юго-западный, 4-9 м/с, днем по северу порывы могут достигать 12 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от -2°С до +4°С, по западной половине республики ожидается +5°С… +7°С. Днем температур воздуха будет достигать +8°С… +14°С.