Лукашенко: «Протестуны прекрасно видят, что кто-то бабки косит за границей, а других на вилы бросают»

- Люди у нас не идиоты, даже среди протестунов. Они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, «бабки косит за границей», - сказал Лукашенко. - Ясно, кто сидит на этих потоках. И люди не хотят быть, как они говорят: что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете? Они чувствуют, что их просто подставляют, и мы это видим внутри страны. Поэтому с людьми надо работать. Да, надо работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы. С этими мы разговаривать не будем. И считать до трех тоже не будем. Но основная-то масса людей, с которыми надо разговаривать.

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