В Бресте начали рассматривать дело о замыкании рельс и чучелах милиции

В Бресте начали слушать дело о чучелах и замыкании железнодорожной сигнализации. Фото: Оксана БРОВАЧ

Суд Ленинского района Бреста 29 марта приступил к рассмотрению уголовного дела о хулиганстве по статье 339 УК и нарушении умышленном повреждении путей сообщения по статье 309 УК.

В первый день судебное заседание не состоялось: судья Семенчук объявил перерыв до 1 апреля. Это связано с тем, что суд объединил в одно производство дело в отношении двух обвиняемых и дело в отношении семи обвиняемых в аналогичных преступлениях.

В зал пустили только близких родственников. Остальные остались за дверьми.

Согласно информации Следственного комитета, брестчан обвиняют в том, что они в октябре 2020 развесили на деревьях чучела с надписями «Лжец», «ОМОН», и «Мент».

Также, согласно обвинению, группа брестчан чуть не устроила диверсию на железной дороге – замкнула рельсы в Кобринском районе, из-за чего расстроилась сигнализация и поезд Барановичи - Брест вынужден был совершить остановку. Кроме этого, молодых людей обвиняют в поджигании покрышек на одном из перекрестков в Бресте.